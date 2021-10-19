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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Милан
Порту - Милан: обзор матча 19 октября 2021
Порту
19.10.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Милан
65'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Милан
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
90'
+2
90'
Желтая карточка
Р. Леау
87'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
84'
82'
Желтая карточка
П. Калюлю
82'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Р. Крунич
Замена
Витинья
️️️️
С. Оливейра
67'
Замена
Х. Корона
️️️️
Эванилсон
67'
67'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
С. Тонали
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
М. Тареми
65'
59'
Замена
А. Романьоли
️️️️
Ф. Томори
58'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
58'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Ф. Балло-Туре
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
46'
Желтая карточка
М. Урибе
38'
20'
Желтая карточка
О. Жиру
16'
Желтая карточка
Ф. Томори
Желтая карточка
С. Оливейра
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
18
Венделл
99
Мбемба
3
Пепе
17
Мариу
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
9
Эванилсон
9
Тареми
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
97
Балло-Туре
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
56
Салемакерс
27
Леау
9
Жиру
9
Эванилсон
17
Корона
17
Корона
9
Эванилсон
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
27
Оливейра
17
Витинья
17
Витинья
27
Оливейра
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
23
Томори
26
Романьоли
26
Романьоли
23
Томори
97
Балло-Туре
15
Калюлю
15
Калюлю
97
Балло-Туре
16
Тонали
8
Бакайоко
8
Бакайоко
16
Тонали
33
Крунич
70
Мальдини
70
Мальдини
33
Крунич
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
Остались в запасе
Порту
Милан
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Пепе
ЛВ
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Порту - Милан
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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