сентябрь 2021
октябрь 2021
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 13 тур
20 октября, среда
15:00
Матч завершен
Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа C
Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа E
Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа G
Англия. Чемпионшип (2021/2022), 13 тур
20 октября, среда
21:45
Матч завершен
20 октября, среда
21:45
Матч завершен
20 октября, среда
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа F
20 октября, среда
22:00
Матч завершен
20 октября, среда
22:00
Матч завершен