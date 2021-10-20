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    Расписание матчей 20-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 13 тур
    20 октября, среда
    15:00
    Новосибирск
    2:0
    Иртыш
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 3 тур, группа C
    20 октября, среда
    17:30
    Спартак
    3:4
    Лестер
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа E
    20 октября, среда
    19:45
    Барселона
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    20 октября, среда
    22:00
    Бенфика
    0:4
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа G
    20 октября, среда
    19:45
    Зальцбург
    3:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    20 октября, среда
    22:00
    Лилль
    0:0
    Севилья
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 13 тур
    20 октября, среда
    21:45
    Фулхэм
    2:0
    Кардифф
    Матч завершен
    20 октября, среда
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    0:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    20 октября, среда
    21:45
    Халл Сити
    1:2
    Питерборо Юнайтед
    Матч завершен
    20 октября, среда
    21:45
    Мидлсбро
    2:0
    Барнсли
    Матч завершен
    20 октября, среда
    21:45
    Престон
    2:1
    Ковентри
    Матч завершен
    20 октября, среда
    21:45
    Суонси
    2:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    20 октября, среда
    22:00
    Рединг
    2:3
    Блэкпул
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа F
    20 октября, среда
    22:00
    Янг Бойз
    1:4
    Вильярреал
    Матч завершен
    20 октября, среда
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    3:2
    Аталанта
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 3 тур, группа H
    20 октября, среда
    22:00
    Челси
    4:0
    Мальме
    Матч завершен
    20 октября, среда
    22:00
    Зенит
    0:1
    Ювентус
    Матч завершен
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