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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Питерборо Юнайтед
Халл Сити - Питерборо Юнайтед: обзор матча 20 октября 2021
Халл Сити
20.10.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
45+1'
Д. Магеннис
43'
Д. Тэйлор
72'
С. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Питерборо Юнайтед
78'
Замена
К. Ковентри
️️️️
Д. Грант
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
73'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Д. Хонимэн
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Дембеле
Пас отдал
Д. Грант
Пенальти не реализован!
Д. Магеннис
66'
66'
Замена
Х. Берроуз
️️️️
Д. Батлер
60'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Найт
47'
Желтая карточка
Н. Томпсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
К. Элдер
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тэйлор
Пас отдал
Д. Грант
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
T. Huddlestone
29'
16'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Желтая карточка
T. Huddlestone
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
2
Льюи Койл
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
23
Джо Уорд
ЦП
2
Франки Кент
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
2-2-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
12
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
24
Гривз
9
Магеннис
5
Доэрти
44
2
Койл
1-1-5
5
Эдвардс
23
Дембеле
8
Грант
4
Томпсон
20
Найт
5
Биверс
26
Батлер
10
Хонимэн
20
Монкур
20
Монкур
10
Хонимэн
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
44
21
Смолвуд
21
Смолвуд
44
8
Грант
6
Ковентри
6
Ковентри
8
Грант
20
Найт
23
Уорд
23
Уорд
20
Найт
26
Батлер
14
Берроуз
14
Берроуз
26
Батлер
Остались в запасе
Халл Сити
Питерборо Юнайтед
1
Натан Бакстер
ВР
34
Josh Emmanuel
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
34
Josh Emmanuel
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Халл Сити - Питерборо Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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