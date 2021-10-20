Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Кардифф
Фулхэм - Кардифф: обзор матча 20 октября 2021
Фулхэм
20.10.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
57'
Т. Кэрни
63'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кардифф
Замена
Д. Стэнсфилд
️️️️
Х. Уилсон
90'
+2
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
89'
85'
Желтая карточка
П. Нг
78'
Желтая карточка
Д. Баган
72'
Замена
K. Evans
️️️️
Р. Колуилл
69'
Желтая карточка
М. Пак
66'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
С. Боуэн
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Б. Рид
63'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
Х. Уилсон
57'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Х. Рид
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
3
Джоэл Баган
ЦФ
3
Райан Гилс
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦФ
38
Перри Нг
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Одои
6
Рид
14
Сери
92
Кебану
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
2-2-1-5
12
Смитис
25
МакГиннес
44
Флинт
6
Волкс
7
Пак
10
Колуилл
3
Баган
19
Мур
38
Нг
8
Боуэн
3
Гилс
6
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
6
Рид
10
Уилсон
28
Стэнсфилд
28
Стэнсфилд
10
Уилсон
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
10
Колуилл
7
7
10
Колуилл
8
Боуэн
17
Коллинс
17
Коллинс
8
Боуэн
Остались в запасе
Фулхэм
Кардифф
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Фулхэм - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Кардифф
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+