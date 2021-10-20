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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Мальме
Челси - Мальме: обзор матча 20 октября 2021
Челси
20.10.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
4 : 0
Завершен
Мальме
9'
А. Кристенсен
21'
Жоржиньо (П)
48'
К. Хаверц
57'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Мальме
83'
Замена
Н. Мойсандер
️️️️
Ж. Инге Бергет
Замена
М. Алонсо
️️️️
Б. Чилвел
66'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
65'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Н. Канте
65'
58'
Замена
А. Налич
️️️️
А. Кристиансен
58'
Замена
Э. Ракип
️️️️
С. Пенья
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Жоржиньо
57'
55'
Желтая карточка
Э. Ларссон
53'
Желтая карточка
А. Кристиансен
ГОЛ! 3:0!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
48'
46'
Замена
М. Абубакари
️️️️
В. Бирманчевич
46'
Замена
И. Диавара
️️️️
Й. Далин
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Т. Вернер
44'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Р. Лукаку
23'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жоржиньо
21'
19'
Желтая карточка
Л. Нильсен
ГОЛ! 1:0!
А. Кристенсен
Пас отдал
Т. Силва
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
8
Инносент Бонке
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
31
Мелькер Элльборг
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
38
Ноа Элье
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
21
Петер Гваргис
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
34
Маркус Бьорквист
ЦП
27
Малик Абубакари
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
33
Чилвел
91
Канте
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Вернер
9
Лукаку
4-2-2-2
27
Далин
4
Нильсен
16
Брорссон
13
Ольссон
64
Ларссон
8
Бонке
10
Кристиансен
6
Пенья
7
Бирманчевич
14
Бергет
14
Чолак
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
33
Чилвел
3
Алонсо
3
Алонсо
33
Чилвел
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ньигес
8
Ньигес
91
Канте
9
Лукаку
29
Хаверц
29
Хаверц
9
Лукаку
27
Далин
1
Диавара
1
Диавара
27
Далин
14
Бергет
4
Мойсандер
4
Мойсандер
14
Бергет
10
Кристиансен
7
Налич
7
Налич
10
Кристиансен
6
Пенья
6
Ракип
6
Ракип
6
Пенья
7
Бирманчевич
27
Абубакари
27
Абубакари
7
Бирманчевич
Остались в запасе
Челси
Мальме
27
Трево Чалоба
ЦЗ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
31
Мелькер Элльборг
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
21
Петер Гваргис
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
27
Трево Чалоба
ЦЗ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
38
Ноа Элье
ЦЗ
34
Маркус Бьорквист
ЦП
21
Петер Гваргис
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Челси - Мальме
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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