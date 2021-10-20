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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Бавария
Бенфика - Бавария: обзор матча 20 октября 2021
Бенфика
20.10.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
70'
Л. Сане
80'
Эвертон (АГ)
82'
Р. Левандовски
85'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Бавария
86'
Замена
К. Толиссо
️️️️
М. Забитцер
86'
Замена
О. Ричардс
️️️️
Л. Эрнандес
86'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
85'
ГОЛ! 0:4!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Станишич
82'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
Замена
Пицци
️️️️
Рафа
81'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Нуньес
81'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ж. Мариу
81'
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Эвертон
Пас отдал
С. Гнабри
77'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Яремчук
76'
70'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
66'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Б. Павар
59'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
56'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Желтая карточка
Ж. Мариу
51'
Желтая карточка
Н. Отаменди
45'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
А. Алмейда
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-3-1-3
1
Влаходимос
30
Отаменди
14
Вертонген
34
Алмейда
22
Гримальдо
5
Вайгль
4
Вериссимо
23
Мариу
29
Нуньес
9
Яремчук
27
Рафа
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
2
Упамекано
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
20
Забитцер
10
Сане
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
34
Алмейда
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
34
Алмейда
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Нуньес
23
Мариу
49
Таарабт
49
Таарабт
23
Мариу
27
Рафа
21
Пицци
21
Пицци
27
Рафа
9
Яремчук
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Яремчук
21
Эрнандес
3
Ричардс
3
Ричардс
21
Эрнандес
13
Мюллер
44
Станишич
44
Станишич
13
Мюллер
20
Забитцер
8
Толиссо
8
Толиссо
20
Забитцер
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
28
Павар
7
Гнабри
7
Гнабри
28
Павар
Остались в запасе
Бенфика
Бавария
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бенфика - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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