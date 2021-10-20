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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 20 октября 2021
Суонси
20.10.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
61'
Ж. Пироэ
83'
Д. Патерсон
1'
К. Грант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Бромвич
Желтая карточка
Р. Беннетт
90'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Д. Бидуэлл
86'
Желтая карточка
Д. Патерсон
84'
84'
Замена
А. Рич
️️️️
М. Филлипс
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Б. Кабанго
84'
ГОЛ! 2:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Ж. Пироэ
83'
79'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Д. Моламби
69'
Желтая карточка
Д. Ливермор
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Д. Патерсон
61'
57'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
К. Робинсон
Замена
О. Нтчам
️️️️
Ф. Даунс
46'
45'
Желтая карточка
Д. Моламби
43'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
9'
Желтая карточка
С. Аджайи
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
К. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Суонси
46
Рис Уильямс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
3
Адам Рич
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-3
29
Хамер
21
Бидуэлл
6
Беннетт
5
Кабанго
26
Ноутон
8
Смит
6
Гримес
35
Патерсон
2
Лейрд
4
Даунс
9
Пироэ
3-3-2-2
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
5
Кларк
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Моламби
9
Грант
47
Робинсон
5
Кабанго
46
Уильямс
46
Уильямс
5
Кабанго
21
Бидуэлл
22
Латибодье
22
Латибодье
21
Бидуэлл
4
Даунс
10
Нтчам
10
Нтчам
4
Даунс
25
Филлипс
3
Рич
3
Рич
25
Филлипс
8
Моламби
23
Снодграсс
23
Снодграсс
8
Моламби
47
Робинсон
9
Хагилл
9
Хагилл
47
Робинсон
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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