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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Лестер
Спартак - Лестер: обзор матча 20 октября 2021
Спартак
20.10.2021, среда, 17:30
Лига Европы, группа C, 3 тур
3 : 4
Завершен
Лестер
11'
А. Соболев
44'
Д. Ларссон
86'
А. Соболев
45'
П. Дака
48'
П. Дака
54'
П. Дака
78'
П. Дака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Лестер
Желтая карточка
А. Ломовицкий
90'
+5
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Ларссон
89'
88'
Желтая карточка
Б. Сумаре
ГОЛ! 3:4!
А. Соболев
Пас отдал
В. Мозес
86'
82'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Л. Томас
82'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Д. Эванс
78'
ГОЛ! 2:4!
П. Дака
Пас отдал
Д. Мэддисон
Замена
М. Игнатов
️️️️
Р. Зобнин
68'
Замена
К. Промес
️️️️
З. Бакаев
68'
65'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
59'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Перейра
54'
ГОЛ! 2:3!
П. Дака
Пас отдал
Ю. Тилеманс
48'
ГОЛ! 2:2!
П. Дака
Пас отдал
К. Ихеначо
45'
ГОЛ! 2:1!
П. Дака
Пас отдал
К. Ихеначо
ГОЛ! 2:0!
Д. Ларссон
Пас отдал
В. Мозес
44'
Желтая карточка
Р. Литвинов
33'
30'
Желтая карточка
Р. Перейра
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
З. Бакаев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
7
Зелимхан Бакаев
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-3-1-2
98
Максименко
6
Айртон
68
Литвинов
2
Жиго
14
Джикия
7
Бакаев
47
Зобнин
11
Мозес
15
Рассказов
17
Ларссон
7
Соболев
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
34
Сумаре
33
Томас
18
Тилеманс
10
Мэддисон
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ларссон
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
17
Ларссон
47
Зобнин
8
Игнатов
8
Игнатов
47
Зобнин
7
Бакаев
10
Промес
10
Промес
7
Бакаев
33
Томас
5
Бертранд
5
Бертранд
33
Томас
35
Эванс
23
Вестергор
23
Вестергор
35
Эванс
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
21
Перейра
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
21
Перейра
Остались в запасе
Спартак
Лестер
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Дэнни Уорд
ВР
17
Элдин Якупович
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Спартак - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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