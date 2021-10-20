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Зальцбург - Вольфсбург
Зальцбург - Вольфсбург: обзор матча 20 октября 2021
Зальцбург
20.10.2021, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
3'
К. Адейеми
65'
Н. Окафор
77'
Н. Окафор
15'
Л. Нмеча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Вольфсбург
Желтая карточка
Н. Капалдо
87'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Н. Окафор
86'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
К. Адейеми
86'
Замена
Д. Гиндо
️️️️
А. Ульмер
86'
84'
Желтая карточка
М. Арнольд
ГОЛ! 3:1!
Н. Окафор
Пас отдал
Бернардо
77'
Замена
Бернардо
️️️️
М. Вебер
72'
70'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Б. Баку
70'
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Камара
66'
ГОЛ! 2:1!
Н. Окафор
65'
47'
Желтая карточка
К. Мбабу
15'
ГОЛ! 1:1!
Л. Нмеча
Пас отдал
М. Арнольд
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Н. Зайвальд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
30
Никлас Клингер
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
8
Феликс Нмеча
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
8
Вебер
68
Онгуене
5
Кристенсен
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
3-2-2-2-1
1
Кастелс
43
Мбабу
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
21
Руссийон
40
Вранкс
27
Арнольд
11
Штеффен
14
Лукебакио
14
Нмеча
17
Ульмер
27
Гиндо
27
Гиндо
17
Ульмер
8
Вебер
13
Бернардо
13
Бернардо
8
Вебер
4
Камара
24
Капалдо
24
Капалдо
4
Камара
19
Окафор
9
Шимич
9
Шимич
19
Окафор
14
Адейеми
20
Адаму
20
Адаму
14
Адейеми
17
Баку
8
Нмеча
8
Нмеча
17
Баку
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
12
Павао Перван
ВР
30
Никлас Клингер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
30
Никлас Клингер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Зальцбург - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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