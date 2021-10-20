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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Севилья
Лилль - Севилья: обзор матча 20 октября 2021
Лилль
20.10.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Севилья
Желтая карточка
Б. Йылмаз
90'
+3
Желтая карточка
Б. Андре
88'
87'
Желтая карточка
Э. Ламела
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
82'
Желтая карточка
Н. Иконе
78'
74'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Сусо
74'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Окампос
Замена
Шека
️️️️
А. Онана
71'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Саншеш
71'
65'
Замена
А. Гомес
️️️️
О. Торрес
64'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Акунья
Желтая карточка
З. Челик
59'
57'
Замена
Х. Хордан
️️️️
К. Рекик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Шека
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
35
Джало
2
Челик
24
Онана
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
4-2-1-2-1
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
4
Рекик
21
Акунья
27
Делэни
5
Фернандо
8
Торрес
10
Сусо
7
Окампос
17
Мир
24
Онана
8
Шека
8
Шека
24
Онана
8
Саншеш
93
Иконе
93
Иконе
8
Саншеш
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
21
Акунья
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
21
Акунья
4
Рекик
19
Хордан
19
Хордан
4
Рекик
10
Сусо
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
9
Ламела
9
Ламела
7
Окампос
8
Торрес
10
Гомес
10
Гомес
8
Торрес
Остались в запасе
Лилль
Севилья
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
14
Оскар Родригес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Лилль - Севилья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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