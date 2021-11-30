октябрь 2021
ноябрь 2021
Бразилия. Серия А 2021, 35 тур
30 ноября, вторник
01:00
Матч завершен
Испания. Кубок (2021/2022), 1 раунд
30 ноября, вторник
18:00
Матч завершен
30 ноября, вторник
20:30
Матч завершен
30 ноября, вторник
21:00
Матч завершен
30 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
30 ноября, вторник
22:30
Матч завершен
30 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
30 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2021/2022), 15 тур
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 14 тур
30 ноября, вторник
22:30
Матч завершен
30 ноября, вторник
23:15
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
30 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2021/2022), 12 тур