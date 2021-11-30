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    Расписание матчей 30-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 35 тур
    30 ноября, вторник
    01:00
    Атлетико Гойяненсе
    2:1
    Баия
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2021/2022), 1 раунд
    30 ноября, вторник
    18:00
    Кайон
    0:2
    Уэска
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    18:00
    Марчамало
    0:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    20:30
    Наксари
    0:1
    ФК Андорра
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    21:00
    Виктория
    0:8
    Вильярреал
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    21:00
    Лагуна
    0:7
    Гранада
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    21:00
    Унами
    0:4
    Алавес
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    22:00
    Теруэль
    0:1
    Алькоркон
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    22:00
    Сеарес
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    22:00
    Расинг Риоха
    0:2
    Картахена
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    22:30
    Атлетико Санлукеньо
    2:0
    Сабадель
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    23:00
    Мольерусса
    1:5
    Хетафе
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    23:00
    Эбро
    0:5
    Сельта
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    23:00
    Монтижу
    0:1
    Бургос
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    23:00
    Агилас
    1:1
    (3:5)п
    Альмерия
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    23:00
    Альбасете
    2:1
    Расинг де Феррол
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    23:00
    Бадахоз
    0:3
    Алькояно
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 15 тур
    30 ноября, вторник
    20:30
    Аталанта
    4:0
    Венеция
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    20:30
    Фиорентина
    3:1
    Сампдория
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    22:45
    Верона
    0:0
    Кальяри
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    22:45
    Салернитана
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 14 тур
    30 ноября, вторник
    22:30
    Ньюкасл
    1:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    30 ноября, вторник
    23:15
    Лидс
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 16 тур
    30 ноября, вторник
    22:45
    Мазервелл
    1:0
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 12 тур
    30 ноября, вторник
    23:15
    Брага
    4:1
    Визела
    Матч завершен
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