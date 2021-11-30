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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Визела
Брага - Визела: обзор матча 30 ноября 2021
Брага
30.11.2021, вторник, 23:15
Португалия. Примейра, 12 тур
4 : 1
Завершен
Визела
27'
Р. Орта
45'
Р. Орта (П)
57'
Р. Силва
90+3'
А. Руис
72'
К. Куао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Визела
ГОЛ! 4:1!
А. Руис
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Моура
84'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Я. Коуто
84'
79'
Замена
Т. Силва
️️️️
H. Evrard
Замена
Б. Родригеш
️️️️
Р. Силва
73'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Ю. Медейрос
73'
72'
ГОЛ! 3:1!
К. Куао
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Орта
69'
Замена
А. Руис
️️️️
Витинья
69'
65'
Замена
К. Зохи
️️️️
А. Мендес
ГОЛ! 3:0!
Р. Силва
Пас отдал
Ю. Медейрос
57'
52'
Замена
M. Paulo
️️️️
Р. Гуццо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Орта
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
Ю. Медейрос
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Визела
27
Charles
ВР
52
Коффи Куао
ЦЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
37
Ричард Офори
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
20
Саму
ЦП
10
Кику Бондосу
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
12
Лукас Пиазон
АП
22
Шикинью
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Визела
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
82
Томас Силва
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Матеус
2
Лейте
15
Оливейра
34
Силва
74
Моура
27
Коуто
6
Орта
21
Орта
8
Каштру
9
Витинья
45
Медейрос
4-4-2
27
14
Фернандеш
25
Айдара
37
Офори
52
Куао
13
22
Мендес
20
Саму
14
Гуццо
90
Кассиано
10
Бондосу
34
Силва
4
Родригеш
4
Родригеш
34
Силва
27
Коуто
70
Силва
70
Силва
27
Коуто
6
Орта
30
Минейро
30
Минейро
6
Орта
45
Медейрос
12
Пиазон
12
Пиазон
45
Медейрос
9
Витинья
9
Руис
9
Руис
9
Витинья
14
Гуццо
17
17
14
Гуццо
13
82
Силва
82
Силва
13
22
Мендес
9
Зохи
9
Зохи
22
Мендес
Остались в запасе
Брага
Визела
12
Тиагу Са
ВР
22
Шикинью
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
22
Шикинью
АП
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
70
Алехандро Альварадо
ЦП
70
Francis Cann
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Брага - Визела
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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