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Лидс - Кристал Пэлас
Лидс - Кристал Пэлас: обзор матча 30 ноября 2021
Лидс
30.11.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
90+3'
Рафинья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Кристал Пэлас
Желтая карточка
А. Форшоу
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
М. Гехи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Рафинья
90'
+3
90'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
Т. Робертс
87'
80'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Шлупп
Желтая карточка
С. Даллас
72'
68'
Замена
К. Бентеке
️️️️
О. Эдуард
Желтая карточка
Х. Фирпо
47'
Замена
Родриго
️️️️
М. Клих
46'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
П. Стрейк
46'
Желтая карточка
П. Стрейк
42'
39'
Желтая карточка
К. Галлахер
37'
Желтая карточка
Д. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Родриго
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Мелье
3
Льоренте
6
Купер
4
Стрейк
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Робертс
4-1-1-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
5
Томкинс
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
27
Шлупп
10
Заа
10
Айю
29
Эдуард
4
Стрейк
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Стрейк
43
Клих
19
Родриго
19
Родриго
43
Клих
27
Шлупп
19
Хьюз
19
Хьюз
27
Шлупп
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
20
Бентеке
20
Бентеке
29
Эдуард
Остались в запасе
Лидс
Кристал Пэлас
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лидс - Кристал Пэлас
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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