Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Ювентус
Салернитана - Ювентус: обзор матча 30 ноября 2021
Салернитана
30.11.2021, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
21'
П. Дибала
70'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Ювентус
90'
+4
Пенальти не реализован!
П. Дибала
Замена
П. Ярочински
️️️️
Л. Раньери
81'
Замена
Э. Вергани
️️️️
Ф. Бонаццоли
81'
71'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Ф. Бернардески
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Бернардески
66'
Замена
А. Сандро
️️️️
Л. Пеллегрини
66'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Кен
Замена
М. Джурич
️️️️
Сими
64'
60'
Желтая карточка
М. Локателли
Замена
А. Скьявоне
️️️️
В. Кечрида
50'
Замена
Ф. Ди Таччио
️️️️
Л. Капецци
50'
Желтая карточка
Р. Гальоло
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
Д. Кулушевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сими
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Белец
20
Раньери
34
Везели
23
Гьембер
5
Гальоло
28
Кечрида
29
Кулибали
82
Капецци
20
Цортеа
90
Бонаццоли
9
Сими
3-1-2-2-2
13
Щесны
4
де Лигт
14
Кьеллини
3
Пеллегрини
5
Локателли
7
Куадрадо
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Бернардески
9
Кен
21
Дибала
20
Раньери
44
Ярочински
44
Ярочински
20
Раньери
28
Кечрида
8
Скьявоне
8
Скьявоне
28
Кечрида
82
Капецци
18
Ди Таччио
18
Ди Таччио
82
Капецци
90
Бонаццоли
90
Вергани
90
Вергани
90
Бонаццоли
9
Сими
11
Джурич
11
Джурич
9
Сими
3
Пеллегрини
26
Сандро
26
Сандро
3
Пеллегрини
10
Бернардески
12
Рабьо
12
Рабьо
10
Бернардески
9
Кен
21
Мората
21
Мората
9
Кен
Остались в запасе
Салернитана
Ювентус
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Кастори
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Артур
ЦП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Салернитана - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Салернитана
Ювентус
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Лига Европы: шансы «Ювентуса» и «Омонии» на победу в матче 5 тура
10:46
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+