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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Санлукеньо - Сабадель
Атлетико Санлукеньо - Сабадель: обзор матча 30 ноября 2021
Атлетико Санлукеньо
30.11.2021, вторник, 22:30
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Сабадель
76'
A. Armental
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико Санлукеньо - Сабадель
90'
Желтая карточка
N. Querol
90'
Красная карточка
Г. Молина
90'
Желтая карточка
Г. Молина
89'
Желтая карточка
S. Aguza
Желтая карточка
M. Cabrera Pelón
78'
Замена
M. Cabrera Pelón
️️️️
A. Armental
77'
ГОЛ! 1:0!
A. Armental
Пас отдал
M. Caballe Naranjo
76'
68'
Желтая карточка
Г. Молина
Желтая карточка
J. Azkue
63'
Замена
L. Gaúcho
️️️️
C.
58'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Атлетико Санлукеньо - Сабадель
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико Санлукеньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Еклано
2 : 0
01.11.2023
Атлетико Санлукеньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Санлукеньо
1 : 7
15.12.2021
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Санлукеньо
2 : 0
30.11.2021
Сабадель
Сабадель
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Сабадель
0 : 0
09.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Нова Креу Альта
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