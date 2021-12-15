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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Санлукеньо - Вильярреал
Атлетико Санлукеньо - Вильярреал: обзор матча 15 декабря 2021
Атлетико Санлукеньо
15.12.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 7
Завершен
Вильярреал
60'
A. Armental
8'
П. Алькасер
13'
П. Алькасер
40'
С. Чуквуэзе
42'
М. Гомес
67'
М. Тригерос
79'
Д. Раба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико Санлукеньо - Вильярреал
79'
ГОЛ! 1:6!
Д. Раба
76'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
76'
Замена
А. Морено
️️️️
М. Гомес
76'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Р. Пенья
67'
ГОЛ! 1:5!
М. Тригерос
Замена
M. Caballe Naranjo
️️️️
J. Azkue
62'
ГОЛ! 1:4!
A. Armental
Пас отдал
M. Cabrera Pelón
60'
59'
Замена
Ф. Йоргенсен
️️️️
Х. Рульи
59'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Х. Фойт
54'
Желтая карточка
Х. Фойт
Замена
A. Navas
️️️️
E. Oriol
46'
Замена
L. Gaúcho
️️️️
C.
46'
42'
ГОЛ! 0:4!
М. Гомес
Пас отдал
П. Алькасер
40'
ГОЛ! 0:3!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
А. Педраса
13'
ГОЛ! 0:2!
П. Алькасер
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Санлукеньо
13
Juan Palomares
ВР
23
Ramon Riego
ЦЗ
6
Manuel Cabrera Pelón
ЦЗ
14
Javi Duro
ЦЗ
18
Тони Гарсия
ЦП
25
Adrian Armental
ЦП
15
Julen Azkue
ЦП
24
Hassane Adamou Amadou
ЦП
11
Edu Oriol
ЦФ
15
Canillas
ЦФ
16
Héctor Martínez
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико Санлукеньо
1
Ismael Falcón
ВР
3
Javi Barrio
ЦЗ
18
Antonio Navas
ЦЗ
12
David Vidal
ЦЗ
6
Marc Caballe Naranjo
ЦП
14
Theo Garcia
ЦП
10
Daniel Güiza
ЦФ
9
Diego Cervero
ЦФ
4
Lucas Gaúcho
ЦФ
10
Miguelete
ЦФ
21
Alfonso Fernández
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
3-4-3
13
23
6
14
18
Гарсия
15
24
25
16
15
11
4-2-2-2
28
Рульи
7
Пенья
2
Манди
8
Фойт
23
Педраса
10
Иборра
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
16
Гомес
9
Алькасер
19
Раба
11
18
18
11
15
6
6
15
15
4
4
15
28
Рульи
1
Йоргенсен
1
Йоргенсен
28
Рульи
16
Гомес
5
Морено
5
Морено
16
Гомес
8
Фойт
39
Альбиоль
39
Альбиоль
8
Фойт
7
Пенья
2
Гаспар
2
Гаспар
7
Пенья
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Атлетико Санлукеньо
Вильярреал
1
Ismael Falcón
ВР
3
Javi Barrio
ЦЗ
12
David Vidal
ЦЗ
14
Theo Garcia
ЦП
10
Daniel Güiza
ЦФ
9
Diego Cervero
ЦФ
10
Miguelete
ЦФ
21
Alfonso Fernández
ЦФ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Ismael Falcón
ВР
3
Javi Barrio
ЦЗ
12
David Vidal
ЦЗ
14
Theo Garcia
ЦП
10
Daniel Güiza
ЦФ
9
Diego Cervero
ЦФ
10
Miguelete
ЦФ
21
Alfonso Fernández
ЦФ
Остались в запасе
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико Санлукеньо - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Санлукеньо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Еклано
2 : 0
01.11.2023
Атлетико Санлукеньо
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Санлукеньо
1 : 7
15.12.2021
Вильярреал
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Санлукеньо
2 : 0
30.11.2021
Сабадель
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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