- 6 января 2022
- 01:23 Кубок Испании. «Реал» обыграл «Алькояно» из 3-го дивизиона. Забили Милитао, Асенсио и Иско
- 4 января 2022
- 21:45 Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие» 1
- 29 января 2021
- 00:51 Кубок Испании. «Гранада» и «Атлетик» прошли в 1/4 финала
- 22 января 2021
- 16:29 «Барса» сыграет с «Райо Вальекано», «Севилья» – с «Валенсией» и другие пары 1/8 финала Кубка Испании
- 21 января 2021
- 09:37 41-летний вратарь «Алькояно» Фигерас сделал 10 сейвов в матче с «Реалом». Это лучший результат среди соперников мадридцев в этом сезоне
- 07:59 Зидан – о вылете «Реала» из Кубка от «Алькояно»: «Это не позор» 6
- 01:30 Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно» 8