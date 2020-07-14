Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Зидан – о вылете «Реала» из Кубка от «Алькояно»: «Это не позор»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Алькояно» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

    «Мы старались победить, футболисты выложились на поле. Когда не получается забить несколько голов, может случиться то, что произошло с нами. Я ответственен за это поражение. У команд из низших лиг мы обязаны выигрывать.

    Но случившееся не позор, такое бывает – и теперь случилось с нами. Мы не будем сходить с ума из-за этого. Я спокоен. Игроки хотят побеждать, но не всегда получается это делать. Нужно принять данный факт», – сказал Зидан.

    • «Реал» проиграл со счетом 1:2, пропустив на 80-й и 115-й минутах.
    • Мадридцы завершали матч в большинстве.
    • Встреча с «Алькояно» стала первой официальной для Андрея Лунина в составе «Реала».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1660

      ItalianFootball 7 минут назад

      Много хейта внизу, но давайте спросим конструктивно - что тогда позор ????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5695

      серега кашин 1 час назад

      это не позор- это хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Fusballer 1 час назад

      Зидан - физрук.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7605

      Hektor 84 1 час назад

      Правильно это позорище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2176

      FENIX-SL 2 часа назад

      ахахахахахаха
      почему то не сомневался что именно это он и скажет
      ибо именно это говорит из раза в раз
      крмое случаев где одного дурацкого гола хватит для победы

      позорище
      лучше бы первый состав наигрывал в матчах раньше
      они элементарно не сыграны были
      НО ПРИ ЭТОМ ВЛАДЕЛИ МЯЧОМ 70-80 ПРОЦЕНТОВ!!!
      стоило бы им дать время еще сезон назад

      не понимаю где новость о громких трансферах сразу после поражения

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru