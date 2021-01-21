Зидан – о вылете «Реала» из Кубка от «Алькояно»: «Это не позор»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Алькояно» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
«Мы старались победить, футболисты выложились на поле. Когда не получается забить несколько голов, может случиться то, что произошло с нами. Я ответственен за это поражение. У команд из низших лиг мы обязаны выигрывать.
Но случившееся не позор, такое бывает – и теперь случилось с нами. Мы не будем сходить с ума из-за этого. Я спокоен. Игроки хотят побеждать, но не всегда получается это делать. Нужно принять данный факт», – сказал Зидан.
- «Реал» проиграл со счетом 1:2, пропустив на 80-й и 115-й минутах.
- Мадридцы завершали матч в большинстве.
- Встреча с «Алькояно» стала первой официальной для Андрея Лунина в составе «Реала».
Источник: Marca