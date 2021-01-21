Зидан – о вылете «Реала» из Кубка от «Алькояно»: «Это не позор»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Алькояно» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Мы старались победить, футболисты выложились на поле. Когда не получается забить несколько голов, может случиться то, что произошло с нами. Я ответственен за это поражение. У команд из низших лиг мы обязаны выигрывать.

Но случившееся не позор, такое бывает – и теперь случилось с нами. Мы не будем сходить с ума из-за этого. Я спокоен. Игроки хотят побеждать, но не всегда получается это делать. Нужно принять данный факт», – сказал Зидан.