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    Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»

    Действующий чемпион Испании «Реал» вылетел из Кубка Испании. В 1/16 финала мадридцы в большинстве проиграли «Алькояно».

    В другой встрече «Реал Сосьедад» прошел «Кордобу».

    Кубок Испании. 1/16 финала

    Кордоба – Реал Сосьедад – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Виллиан, 57; 0:2 – Виллиан, 84.

    Удаления: дель Мораль, 88 (вторая ж.к.) – нет.

    Алькояно – Реал – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

    Голы: 0:1 – Милитао, 45; 1:1 – Сольбес, 80; 2:1 – Казанова, 115.

    Удаления: Лопес, 110 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2021 01:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 января 2021, 10:09

      В большинстве)))) Любят нас байтить - 10 минут играли в большинстве, хотя надо признать, что пропустили именно в эти 10 минут.

      1
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      Рейтинг: +93

      БарселонаНавсегда 21 января 2021, 08:21

      А Криш в то же время для Юве суперкубок выигрывал...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2021, 08:13

      Против Казановы не попрёшь) Это ж легенда)
      Осталось Барсе ещё от Корнельи вылететь, и вообще цирк будет.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 21 января 2021, 10:08

      Он вроде после второго гола Альячего-то там вышел, не ? (я мог уже одним глазом спать))) )

      1
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 21 января 2021, 07:13

      Недавний подвиг Атлетико (М) покоя не давал, поэтому, пробив дно, догнали ...

      7
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 21 января 2021, 02:05

      Интересно нашелся сумашедший что перед игрой сделал ставку на победу Алькояно?

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 января 2021, 01:38

      Ждал пенальти, а тут....
      Молодцы Мадрид, я как матч Спартака посмотрел

      9
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 21 января 2021, 01:32

      вот реалушка молодец! все еще ведет борьбу за "дно года", в лч не получилось досрочно взять этот трофей, нечаянно выиграли там пару раз и вышли из группы, но они еще постараются, впереди аталанта - самый сок для вылета)

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