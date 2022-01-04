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  • Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие»

Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие»

4 января 2022, 21:45
1

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на матч Кубка Испании против «Алькояно».

«У Лунина есть абонемент на «Алькояно». Сказал ему, что он заслуживает играть чаще, поскольку обладает нужными навыками.

В этом матче я хочу дать игровое время только одному футболисту – Лунину. В остальном я собираюсь выставить сильнейший состав. Выйдут лучшие», – сказал Анчелотти.

  • С 2018 года Лунин провел за «Реал» 1 матч.
  • Игрок стоит 2 миллиона евро.
  • Лунин ранее выступал за «Зарю».

Анчелотти: «Лунин не играет, так как у «Реала» есть лучший вратарь в мире»

Источник: AS
Испания. Кубок Алькояно Реал Лунин Андрей Анчелотти Карло
Комментарии (1)
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Soccerdealer63
1641410028
Не уверен, что при моей жизни (или жизни Лунина) Реал ещё хоть раз увидит в глаза этот выдающийся клуб "Алькояно"!))) Таким образом, речь, скорее, о разовой контрамарке, а не об "абонементе"))))
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