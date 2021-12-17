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    Анчелотти: «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». В остальном выйдут лучшие»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на матч Кубка Испании против «Алькояно».

    «У Лунина есть абонемент на «Алькояно». Сказал ему, что он заслуживает играть чаще, поскольку обладает нужными навыками.

    В этом матче я хочу дать игровое время только одному футболисту – Лунину. В остальном я собираюсь выставить сильнейший состав. Выйдут лучшие», – сказал Анчелотти.

    • С 2018 года Лунин провел за «Реал» 1 матч.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.
    • Лунин ранее выступал за «Зарю».

    Анчелотти: «Лунин не играет, так как у «Реала» есть лучший вратарь в мире»

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    Источник: AS

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