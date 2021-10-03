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    Расписание матчей 03-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 23 тур
    3 октября, воскресенье
    01:00
    Брагантино
    2:2
    Коринтианс
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    3:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Минейро
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 37 тур
    3 октября, воскресенье
    02:00
    Монреаль Импакт
    2:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    23:00
    Канзаc Сити
    4:2
    Хьюстон
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 38 тур
    3 октября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    0:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    2:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    03:00
    Даллас
    0:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    3:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Нью-Йорк Сити
    0:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    23:00
    Филадельфия Юнион
    3:0
    Коламбус
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    23:00
    Торонто
    3:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 14 тур
    3 октября, воскресенье
    06:00
    Сахалин
    1:0
    Факел-М
    Матч завершен
    Россия. М-лига (2021/2022), 11 тур
    3 октября, воскресенье
    12:00
    Зенит (мол)
    1:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 15 тур
    3 октября, воскресенье
    12:00
    Томь
    1:3
    Алания
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Оренбург
    2:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Волгарь
    0:1
    Велес
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Акрон
    1:0
    Кубань
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Ротор
    1:1
    Торпедо
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Факел
    3:0
    Текстильщик
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    КАМАЗ
    2:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    18:00
    Нефтехимик
    2:3
    Енисей
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Балтика
    1:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 23 тур
    3 октября, воскресенье
    13:00
    Тараз
    2:2
    Атырау
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    14:00
    Каспий
    1:2
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Кайрат
    3:1
    Акжайык
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 7 тур
    3 октября, воскресенье
    13:30
    Болонья
    3:0
    Лацио
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Верона
    4:0
    Специя
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    3:3
    Удинезе
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Фиорентина
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Рома
    2:0
    Эмполи
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    21:45
    Аталанта
    2:3
    Милан
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 8 тур
    3 октября, воскресенье
    13:30
    Йени Малатьяспор
    0:2
    Хатайспор
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Газиантеп
    4:1
    Алтай
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Фенербахче
    2:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Ризеспор
    2:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 9 тур
    3 октября, воскресенье
    14:00
    Ренн
    2:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Анжер
    3:2
    Метц
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Лорьян
    1:1
    Клермон
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Монако
    3:0
    Бордо
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Нант
    2:0
    Труа
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    18:00
    Лилль
    2:0
    Марсель
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    21:45
    Сент-Этьен
    1:1
    Лион
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 8 тур
    3 октября, воскресенье
    14:00
    Абердин
    1:2
    Селтик
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Рейнджерс
    2:1
    Хиберниан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 10 тур
    3 октября, воскресенье
    14:00
    Верес
    0:0
    Александрия
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Металлист 1925
    1:0
    Минай
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Заря
    2:0
    Десна
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    0:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 10 тур
    3 октября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    0:1
    Урал
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:30
    Зенит
    1:2
    Сочи
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Локомотив
    1:2
    Ростов
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    0:1
    Спартак
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 10 тур
    3 октября, воскресенье
    14:30
    Андерлехт
    1:1
    Брюгге
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Серен
    5:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:30
    Антверпен
    1:0
    Гент
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    22:00
    Эйпен
    3:2
    Генк
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 25 тур
    3 октября, воскресенье
    14:30
    Слуцк
    2:0
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 12 тур
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо Мх
    2:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Кубань Холдинг
    1:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Алания-2
    1:5
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    СКА
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Форте
    2:1
    Легион
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Дружба
    0:2
    Чайка
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 8 тур
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Эльче
    1:0
    Сельта
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:15
    Эспаньол
    2:1
    Реал
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:30
    Хетафе
    1:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    2:0
    Бетис
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    22:00
    Гранада
    1:0
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 11 тур
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Ольборг
    4:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    15:00
    Силькеборг
    4:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Мидтьюлланд
    4:0
    Орхус
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Рандерс
    1:1
    Брондбю
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    21:00
    Копенгаген
    1:1
    Виборг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 9 тур
    3 октября, воскресенье
    15:15
    Цюрих
    6:2
    Сьон
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:30
    Базель
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:30
    Серветт
    0:6
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 10 тур
    3 октября, воскресенье
    15:30
    Рапид
    5:2
    Тироль
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    3:2
    Штурм
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    18:00
    Зальцбург
    3:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 8 тур
    3 октября, воскресенье
    15:30
    Аякс
    0:1
    Утрехт
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    15:30
    Камбур
    1:3
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:45
    Витесс
    2:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    21:00
    ПСВ
    2:1
    Спарта
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 5 тур
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Атромитос
    1:1
    ПАС
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Панетоликос
    1:3
    АЕК
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    18:15
    ОФИ
    1:3
    ПАОК
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    20:30
    Ионикос
    1:2
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    0:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 7 тур
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Кристал Пэлас
    2:2
    Лестер
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Тоттенхэм
    2:1
    Астон Вилла
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    16:00
    Вест Хэм
    1:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    18:30
    Ливерпуль
    2:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 7 тур
    3 октября, воскресенье
    16:30
    Майнц
    1:2
    Унион
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    18:30
    Бавария
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    20:30
    Арминия
    0:4
    Байер
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 10 тур
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Градец-Кралове
    2:2
    Яблонец
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Карвина
    0:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    17:00
    Слован
    0:2
    Баник
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    20:00
    Спарта
    1:0
    Славия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 8 тур
    3 октября, воскресенье
    17:30
    Белененсеш
    0:2
    Тондела
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    20:00
    Бенфика
    0:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    20:00
    Эшторил
    2:2
    Жил Висенте
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    22:30
    Брага
    2:2
    Боавишта
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 21 тур
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Мьёндален
    1:1
    Бранн
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Одд
    1:3
    Мольде
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Стабек
    0:3
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    2:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    3:0
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    3 октября, воскресенье
    21:00
    Кристиансунн
    1:0
    Русенборг
    Матч завершен
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