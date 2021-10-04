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    Расписание матчей 04-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 14 тур
    4 октября, понедельник
    00:00
    Чита
    Смоленск
    Не начался
    4 октября, понедельник
    13:00
    Зенит-2
    1:2
    Динамо СПб
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    15:00
    Олимп-Долгопрудный-2
    1:1
    Химик
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    15:00
    Балтика-БФУ
    0:0
    Красава
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    15:00
    Ленинградец
    6:1
    Тверь
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    16:00
    Динамо-2
    0:1
    Шинник
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    16:00
    Луки-Энергия
    0:0
    Кайрат
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    17:00
    Казанка
    1:0
    Енисей-М
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    18:00
    Торпедо Вл
    1:3
    Чертаново
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    18:00
    Муром
    3:2
    Знамя Труда
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 38 тур
    4 октября, понедельник
    00:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:1
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    05:00
    Сиэтл
    3:0
    Колорадо
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 23 тур
    4 октября, понедельник
    00:15
    Палмейрас
    1:1
    Жувентуде
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    02:30
    Гремио
    1:2
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 37 тур
    4 октября, понедельник
    00:30
    Портленд
    1:0
    Интер
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 14 тур
    4 октября, понедельник
    11:30
    СКА-Хабаровск-2
    3:0
    Квант
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    14:00
    Коломна
    2:3
    Строгино
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    15:00
    Арсенал-2
    0:2
    Авангард
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    16:00
    Родина
    1:0
    Химки-2
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    16:00
    Салют
    1:0
    Рязань
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    17:00
    Пересвет
    3:0
    Сатурн
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    18:00
    Саранск
    1:0
    Знамя
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    18:00
    Динамо Бр
    2:0
    Калуга
    Матч завершен
    4 октября, понедельник
    18:00
    Сокол
    3:0
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 13 тур
    4 октября, понедельник
    14:00
    Оренбург-2
    4:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 12 тур
    4 октября, понедельник
    14:00
    Туапсе
    0:1
    Черноморец
    Матч завершен
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