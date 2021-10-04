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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Жувентуде
Палмейрас - Жувентуде: обзор матча 04 октября 2021
Палмейрас
04.10.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
29'
Данило
6'
Г. Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Жувентуде
86'
Замена
W.
️️️️
Г. Кастильо
78'
Желтая карточка
Жадсон
76'
Замена
D.
️️️️
Капиксаба
Желтая карточка
Дуду
73'
Замена
Г. Верон
️️️️
Л. Адриано
64'
64'
Замена
F. Pacheco
️️️️
R.
Замена
Ф. Мело
️️️️
З. Рафаэль
63'
Замена
Дуду
️️️️
Уэсли
63'
Замена
Х. Пикерес
️️️️
Жорже
46'
ГОЛ! 1:1!
Данило
Пас отдал
Л. Адриано
29'
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
8
Данило
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
33
Рони
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Палмейрас
22
Хоакин Пикерес
ЦЗ
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
13
Луан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Жувентуде
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1-1-5
1
Вевертон
15
Гомес
25
Менино
10
Скарпа
4
Адриано
33
Рони
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
2-1-5
2
2
16
Жадсон
7
Соррисо
34
Мендес
2
Матеус
8
Кастильо
23
6
Жорже
22
Пикерес
22
Пикерес
6
Жорже
4
Адриано
27
Верон
27
Верон
4
Адриано
93
Зе Рафаэль
30
Мело
30
Мело
93
Зе Рафаэль
21
Уэсли
92
Дуду
92
Дуду
21
Уэсли
7
Капиксаба
20
20
7
Капиксаба
8
Кастильо
91
91
8
Кастильо
21
88
88
21
Остались в запасе
Палмейрас
Жувентуде
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
13
Луан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
13
Луан
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Остались в запасе
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
31
Марсело Карне
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Палмейрас - Жувентуде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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