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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Спорт Ресифи
Гремио - Спорт Ресифи: обзор матча 04 октября 2021
Гремио
04.10.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Спорт Ресифи
85'
Д. Коста
70'
Микаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гремио - Спорт Ресифи
Желтая карточка
М. Вилласанти
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Вандерсон
85'
Замена
Ã. Cardoso
️️️️
Феррейра
76'
75'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Эвералдо
73'
Желтая карточка
Эвералдо
Желтая карточка
T. Rodrigues
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
Микаэл
Пас отдал
Эвералдо
Замена
D. Souza
️️️️
М. Борха
64'
Замена
Г. Гедес
️️️️
Алиссон
46'
Замена
Х. Кампас
️️️️
Рафинья
46'
21'
Замена
E. Felipe
️️️️
T. Lopes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
13
Рафинья
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
25
Алиссон
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
4
Руан
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Спорт Ресифи
14
Thiago Lopes
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
7
Diego Souza
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
Спорт Ресифи
4
Чико
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
2-3-1-5
13
Рафинья
97
25
Алиссон
20
Вилласанти
21
Сантос
11
Коста
93
Борха
4
Руан
2
Вандерсон
11
Феррейра
12
Чапеко
5
15
1
Маилсон
6
Сандер
15
37
Эвералдо
13
Рафинья
8
Кампас
8
Кампас
13
Рафинья
93
Борха
7
7
93
Борха
25
Алиссон
36
Гедес
36
Гедес
25
Алиссон
11
Феррейра
22
22
11
Феррейра
4
Чико
4
Чико
14
97
97
14
37
Эвералдо
22
22
37
Эвералдо
Остались в запасе
Гремио
Спорт Ресифи
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
16
Лукас Силва
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
16
Лукас Силва
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
18
Betinho
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Гремио - Спорт Ресифи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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