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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Интер Майами
Портленд - Интер Майами: обзор матча 04 октября 2021
Портленд
04.10.2021, понедельник, 00:30
США. МЛС, 37 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
83'
Я. Незгода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Интер Майами
Замена
С. Морено
️️️️
Й. Чара
90'
+5
90'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Грегоре
ГОЛ! 1:0!
Я. Незгода
83'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Д. Асприлья
82'
76'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Робинсон
76'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Р. Писарро
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Фочив
68'
Замена
С. Бланко
️️️️
М. Лориа
68'
Желтая карточка
Д. Чара
67'
58'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
J. Chapman
58'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Х. Николас Фигаль
6'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
2-1-1-5
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
21
Чара
8
Чара
27
Асприлья
2
ван Ранкин
26
Браво
20
Фочив
44
Лориа
2-2-5
22
Марсман
4
Фигаль
14
90
Морган
14
9
Игуаин
4
Макун
40
Грегоре
20
Ши
7
Писарро
44
Лориа
29
Бланко
29
Бланко
44
Лориа
20
Фочив
8
Паредес
8
Паредес
20
Фочив
8
Чара
10
Морено
10
Морено
8
Чара
27
Асприлья
11
Незгода
11
Незгода
27
Асприлья
40
Грегоре
19
Вассилев
19
Вассилев
40
Грегоре
4
Фигаль
18
Лирдам
18
Лирдам
4
Фигаль
14
8
Матюиди
8
Матюиди
14
7
Писарро
2
2
7
Писарро
19
Робинсон
9
Карранца
9
Карранца
19
Робинсон
Остались в запасе
Портленд
Интер Майами
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Портленд - Интер Майами
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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