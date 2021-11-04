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    Расписание матчей 04-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 20 тур
    4 ноября, четверг
    00:00
    Зенит-2
    Смоленск
    Не начался
    4 ноября, четверг
    14:00
    Знамя Труда
    5:1
    Химик
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    14:00
    Волна
    1:3
    Олимп-Долгопрудный-2
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    14:00
    Звезда
    0:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    15:00
    Динамо-2
    1:1
    Казанка
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    15:00
    Луки-Энергия
    2:0
    Балтика-БФУ
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    15:00
    Кайрат
    3:1
    Чита
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    18:00
    Муром
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 45 тур
    4 ноября, четверг
    02:30
    Нью-Йорк Ред Буллз
    0:0
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    02:30
    Монреаль Импакт
    2:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    04:00
    Остин
    3:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    05:30
    Реал Солт-Лейк
    1:3
    Портленд
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 19 тур
    4 ноября, четверг
    04:00
    Атлетико Минейро
    2:1
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 18 тур
    4 ноября, четверг
    12:00
    Амкар-Пермь
    3:0
    Оренбург-2
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    12:00
    Торпедо Миасс
    0:3
    Носта
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    13:00
    Лада-Тольятти
    0:3
    Звезда
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    13:00
    Спартак Т
    1:0
    Урал-2
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    13:00
    Челябинск
    0:0
    Тюмень
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    17:00
    Волга
    0:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 20 тур
    4 ноября, четверг
    13:00
    Химки-2
    1:0
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    13:00
    Металлург-Видное
    1:3
    Саранск
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    14:00
    Салют
    1:0
    Факел-М
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    14:00
    Арсенал-2
    0:4
    Динамо Бр
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    15:00
    Сатурн
    5:0
    Знамя
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    15:00
    Пересвет
    2:2
    Квант
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    15:00
    Родина
    7:0
    Коломна
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    16:00
    Рязань
    2:0
    Калуга
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа B
    4 ноября, четверг
    18:30
    Флора
    2:2
    Анортосис
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    20:45
    Гент
    1:1
    Партизан
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа H
    4 ноября, четверг
    18:30
    Кайрат
    1:2
    Карабах
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    20:45
    Омония
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа A
    4 ноября, четверг
    20:45
    Лион
    3:0
    Спарта
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    20:45
    Брондбю
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа B
    4 ноября, четверг
    20:45
    Реал Сосьедад
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    20:45
    Монако
    0:0
    ПСВ
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа C
    4 ноября, четверг
    20:45
    Легия
    1:4
    Наполи
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Лестер
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа D
    4 ноября, четверг
    20:45
    Олимпиакос
    1:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Антверпен
    0:3
    Фенербахче
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа E
    4 ноября, четверг
    20:45
    Галатасарай
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Марсель
    2:2
    Лацио
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа H
    4 ноября, четверг
    20:45
    Генк
    2:2
    Вест Хэм
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Динамо
    3:1
    Рапид
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа A
    4 ноября, четверг
    20:45
    Маккаби
    3:0
    ХИК
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    20:45
    ЛАСК
    2:0
    Алашкерт
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа C
    4 ноября, четверг
    20:45
    Заря
    2:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Рома
    2:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа D
    4 ноября, четверг
    20:45
    АЗ Алкмаар
    2:0
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    20:45
    Рандерс
    2:2
    Яблонец
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа F
    4 ноября, четверг
    20:45
    Линкольн
    1:4
    Слован
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    ПАОК
    1:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа F
    4 ноября, четверг
    23:00
    Брага
    4:2
    Лудогорец
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Црвена Звезда
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Лига Европы (2021/2022), 4 тур, группа G
    4 ноября, четверг
    23:00
    Байер
    4:0
    Бетис
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Ференцварош
    2:3
    Селтик
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа E
    4 ноября, четверг
    23:00
    Славия
    1:0
    Маккаби
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Унион
    1:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 4 тур, группа G
    4 ноября, четверг
    23:00
    Ренн
    1:0
    Мура 05
    Матч завершен
    4 ноября, четверг
    23:00
    Тоттенхэм
    3:2
    Витесс
    Матч завершен
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