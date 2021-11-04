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Лига Европы 2026/2027
Антверпен - Фенербахче
Антверпен - Фенербахче: обзор матча 04 ноября 2021
Антверпен
04.11.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 4 тур
0 : 3
Завершен
Фенербахче
8'
М. Хакан Яндас
16'
М. Майер
29'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Фенербахче
80'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Х. Соса
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Й. Батай
77'
73'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Тиссеран
73'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Ф. Кадиоглу
Замена
П. Двомо
️️️️
П. Геркенс
68'
64'
Замена
Д. Росси
️️️️
И. Кахведжи
64'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Хакан Яндас
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Бенсон
62'
Замена
М. Саматта
️️️️
В. Фишер
61'
Замена
Д. Дессоле
️️️️
А. Юсуф
46'
29'
ГОЛ! 0:3!
М. Бериша
Пас отдал
М. Хакан Яндас
26'
Желтая карточка
И. Кахведжи
16'
ГОЛ! 0:2!
М. Майер
Пас отдал
М. Бериша
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Хакан Яндас
Пас отдал
И. Кахведжи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
80
Альхассан Юсуф
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
7
Мишель Баликвиша
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
4-2-1-3
1
Бутез
4
Алмейда
2
Де Лат
23
Винс
25
Батай
18
Геркенс
4
Верстате
14
Бенсон
7
Фишер
80
Юсуф
9
Фрай
4-4-1-1
1
Эзер
26
Осайи-Самуэль
3
Мин-Джэ
57
Новак
32
Тиссеран
7
Соса
8
Яндас
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
7
Майер
20
Бериша
80
Юсуф
24
Дессоле
24
Дессоле
80
Юсуф
14
Бенсон
23
Миеси
23
Миеси
14
Бенсон
18
Геркенс
14
Двомо
14
Двомо
18
Геркенс
25
Батай
7
Баликвиша
7
Баликвиша
25
Батай
7
Фишер
38
Саматта
38
Саматта
7
Фишер
32
Тиссеран
41
Салаи
41
Салаи
32
Тиссеран
24
Кадиоглу
30
Сангаре
30
Сангаре
24
Кадиоглу
7
Соса
10
Пелкас
10
Пелкас
7
Соса
8
Яндас
8
Зайц
8
Зайц
8
Яндас
17
Кахведжи
9
Росси
9
Росси
17
Кахведжи
Остались в запасе
Антверпен
Фенербахче
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
54
Эртугрул Четин
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
2
Арда Куртулан
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Антверпен - Фенербахче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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