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Лига конференций 2026/2027
Омония - Базель
Омония - Базель: обзор матча 04 ноября 2021
Омония
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Базель
17'
А. Какулис
57'
Л. Миллар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - Базель
86'
Замена
В. Штокер
️️️️
Л. Миллар
Замена
Л. Лоизу
️️️️
А. Какулис
82'
66'
Желтая карточка
Э. Джемерт
62'
Замена
Р. Петретта
️️️️
Т. Тавареш
60'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Миллар
Пас отдал
Д. Малес
56'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Д. Ндой
46'
Замена
М. Паласиос
️️️️
П. Касами
46'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Бюргер
Замена
М. Ционис
️️️️
И. Атимвен
46'
Замена
Ф. Узохо
️️️️
Фабиано
46'
Желтая карточка
Т. Губочан
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Какулис
Пас отдал
Ж. Гомес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
4-1-1-4
1
Фабиано
15
Губочан
5
Панайоту
5
Кико
17
Псалтис
16
Гомес
80
Атимвен
17
Захариу
9
Какулис
57
Дуриш
8
Харалампус
4-3-2-1
13
Линднер
15
Тавареш
3
Пельмар
5
Джемерт
5
Ланг
20
Фрай
18
Бюргер
23
Касами
14
Ндой
17
Миллар
19
Кабрал
1
Фабиано
98
Узохо
98
Узохо
1
Фабиано
80
Атимвен
10
Ционис
10
Ционис
80
Атимвен
9
Какулис
75
Лоизу
75
Лоизу
9
Какулис
15
Тавареш
18
Петретта
18
Петретта
15
Тавареш
17
Миллар
14
Штокер
14
Штокер
17
Миллар
23
Касами
20
Паласиос
20
Паласиос
23
Касами
14
Ндой
11
Фернандеш
11
Фернандеш
14
Ндой
18
Бюргер
19
Малес
19
Малес
18
Бюргер
Остались в запасе
Омония
Базель
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
42
Миккель Дискеруд
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
28
Феликс Гебхардт
ЦФ
34
Нассер Джига
ЦФ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Омония - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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