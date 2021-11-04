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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Заря - ЦСКА София
Заря - ЦСКА София: обзор матча 04 ноября 2021
Заря
04.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА София
87'
Ш. Захеди
90+5'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - ЦСКА София
ГОЛ! 2:0!
А. Саядманеш
Пас отдал
Ш. Захеди
90'
+5
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
С. Булеца
90'
+1
89'
Замена
К. Крастев
️️️️
А. Юга
ГОЛ! 1:0!
Ш. Захеди
87'
83'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Ж. Кайседо
Замена
Кристиан
️️️️
М. Лунев
78'
Желтая карточка
Ш. Захеди
76'
Замена
Леовигилдо
️️️️
И. Снурницын
71'
Желтая карточка
И. Снурницын
70'
Желтая карточка
В. Вернидуб
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Сергей Булеца
АП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
68
Кристиан
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
10
Феде Варела
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
26
Калоян Крастев
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
4-1-2-3
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
75
Снурницын
15
Вернидуб
40
Квек
10
Хомченовский
10
Булеца
7
Захеди
14
Лунев
17
Саядманеш
3-2-3-2
1
Бусатто
3
Жеферсон
3
Лам
2
Маттей
19
Турицов
18
Мазику
22
Юга
13
Вилдсхут
10
Кэри
9
Кайседо
30
Йомов
75
Снурницын
6
Леовигилдо
6
Леовигилдо
75
Снурницын
14
Лунев
68
Кристиан
68
Кристиан
14
Лунев
10
Булеца
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Булеца
22
Юга
26
Крастев
26
Крастев
22
Юга
9
Кайседо
70
Ахмедов
70
Ахмедов
9
Кайседо
Остались в запасе
Заря
ЦСКА София
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
10
Феде Варела
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
73
Карло Мухар
ЦП
10
Феде Варела
ЦФ
10
Йоан Бай
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Заря - ЦСКА София
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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