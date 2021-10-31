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    Расписание матчей 31-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), 19 тур
    31 октября, воскресенье
    00:00
    Смоленск
    Луки-Энергия
    Не начался
    31 октября, воскресенье
    10:30
    Динамо СПб
    2:1
    Чита
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    11:00
    Енисей-М
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Тверь
    1:0
    Звезда
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:30
    Химик
    0:1
    Волна
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Торпедо Вл
    1:2
    Динамо-2
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Красава
    0:0
    Кайрат
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Ленинградец
    7:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 29 тур
    31 октября, воскресенье
    01:00
    Фламенго
    1:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    01:15
    Жувентуде
    0:0
    Баия
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    04:00
    Америка Минейро
    2:1
    Форталеза
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 44 тур
    31 октября, воскресенье
    01:00
    Атланта Юнайтед
    1:1
    Торонто
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    03:30
    Ди Си Юнайтед
    1:3
    Коламбус
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    04:00
    Даллас
    2:1
    Остин
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Миннесота Юнайтед
    2:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:00
    Хьюстон
    0:1
    Колорадо
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    23:00
    Орландо Сити
    1:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2021/2022), 20 тур
    31 октября, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    3:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Текстильщик
    4:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Олимп-Долгопрудный
    2:2
    Ротор
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    1:0
    Акрон
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Металлург Л
    1:0
    Оренбург
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Велес
    0:4
    Факел
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Кубань
    2:1
    Енисей
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Алания
    2:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    19:00
    Балтика
    4:0
    Томь
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Спартак-2
    0:1
    Торпедо
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 17 тур
    31 октября, воскресенье
    12:30
    Урал-2
    1:4
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    13:00
    Лада-Тольятти
    1:2
    Торпедо Миасс
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Спартак Т
    4:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    2:1
    Челябинск
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Оренбург-2
    0:2
    Носта
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Волга
    3:2
    Тюмень
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), 19 тур
    31 октября, воскресенье
    13:00
    Строгино
    1:0
    Химки-2
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Знамя
    3:1
    Металлург-Видное
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Зенит
    3:0
    Сахалин
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Калуга
    1:1
    Арсенал-2
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Авангард
    1:0
    Салют
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо Бр
    1:1
    Рязань
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Квант
    1:2
    Родина
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Сокол
    2:2
    Динамо Вл
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:00
    Саранск
    3:2
    Пересвет
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 11 тур
    31 октября, воскресенье
    13:30
    Кайсериспор
    2:1
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    2:2
    Гезтепе
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    2:0
    Газиантеп
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 16 тур
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    1:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Ротор-2
    0:3
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    СКА
    2:1
    Легион
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Кубань Холдинг
    3:1
    Дружба
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    5:0
    Ессентуки
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо Мх
    2:2
    Чайка
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Форте
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 13 тур
    31 октября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    1:0
    Ахмат
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:30
    Арсенал
    1:2
    Сочи
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    19:00
    Химки
    0:0
    Урал
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 11 тур
    31 октября, воскресенье
    14:15
    Спарта
    0:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:30
    НЕК
    3:0
    Гронинген
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:45
    РКС Ваалвейк
    0:1
    Камбур
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:45
    Утрехт
    5:1
    Виллем II
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:00
    Гоу Эхед Иглс
    4:3
    Фортуна
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 11 тур
    31 октября, воскресенье
    14:30
    Интер
    2:0
    Удинезе
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    3:0
    Специя
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    0:0
    Венеция
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    1:2
    Эмполи
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Салернитана
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:45
    Рома
    1:2
    Милан
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 16 тур
    31 октября, воскресенье
    14:30
    Минск
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 12 тур
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Анжер
    1:2
    Ницца
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Бордо
    3:2
    Реймс
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    2:0
    Нант
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Страсбур
    4:0
    Лорьян
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Труа
    2:2
    Ренн
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    19:00
    Брест
    2:0
    Монако
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:45
    Клермон
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 12 тур
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Мазервелл
    1:6
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2021/2022), 13 тур
    31 октября, воскресенье
    15:00
    Колос
    0:1
    Львов
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:00
    Рух
    0:0
    Александрия
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:30
    Металлист 1925
    1:6
    Заря
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 13 тур
    31 октября, воскресенье
    15:30
    Зюлте-Варегем
    2:6
    Генк
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:00
    Серкль Брюгге
    0:1
    Антверпен
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:30
    Андерлехт
    2:2
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    23:00
    Гент
    0:2
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 8 тур
    31 октября, воскресенье
    16:00
    ПАС Ламия
    2:2
    Атромитос
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:15
    Панатинаикос
    0:0
    ОФИ
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    2:1
    Арис
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:30
    ПАС
    1:1
    Астерас
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 12 тур
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Кадис
    1:1
    Мальорка
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:15
    Атлетико
    3:0
    Бетис
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:30
    Хетафе
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    23:00
    Реал Сосьедад
    1:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 14 тур
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Нордшелланд
    0:2
    Ольборг
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:00
    Рандерс
    1:3
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    3:0
    Вайле
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Виборг
    0:1
    Брондбю
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:00
    Сендерийск
    0:6
    Силькеборг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2021/2022), 12 тур
    31 октября, воскресенье
    16:15
    Сьон
    1:3
    Грассхоппер
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:30
    Лозанна-Спорт
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    18:30
    Лугано
    2:1
    Серветт
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2021/2022), 13 тур
    31 октября, воскресенье
    16:30
    Тироль
    1:1
    Аустрия
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    16:30
    Штурм
    0:3
    Вольфсберг
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    19:00
    Рапид
    3:2
    ЛАСК
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2021/2022), 13 тур
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    1:1
    Пардубице
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    3:2
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Баник
    2:2
    Спарта
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Славия
    2:0
    Виктория
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 10 тур
    31 октября, воскресенье
    17:00
    Норвич Сити
    1:2
    Лидс
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    19:30
    Астон Вилла
    1:4
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 10 тур
    31 октября, воскресенье
    17:30
    Аугсбург
    4:1
    Штутгарт
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    19:30
    Боруссия
    2:1
    Бохум
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 10 тур
    31 октября, воскресенье
    18:30
    Маритиму
    1:2
    Жил Висенте
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    21:00
    Белененсеш
    2:1
    Санта-Клара
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    23:30
    Фамаликан
    1:1
    Визела
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2021, 25 тур
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Буде-Глимт
    1:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Одд
    2:2
    Мьёндален
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Стабек
    2:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Стремсгодсет
    6:0
    Мольде
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    1:2
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    31 октября, воскресенье
    22:00
    Волеренга
    1:0
    Бранн
    Матч завершен
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