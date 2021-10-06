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    Расписание матчей 06-10-2021

    сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
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    Бразилия. Серия А 2021, 24 тур
    6 октября, среда
    03:30
    Коринтианс
    3:1
    Баия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    6 октября, среда
    18:00
    Иордания
    4:0
    Малайзия
    Матч завершен
    6 октября, среда
    19:00
    Бахрейн
    4:0
    Кюрасао
    Матч завершен
    Лига наций (2020/2021), 1/2 финала
    6 октября, среда
    21:45
    Италия
    1:2
    Испания
    Матч завершен
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