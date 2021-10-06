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Расписание матчей
Лига наций
Италия - Испания
Италия - Испания: обзор матча 06 октября 2021
Италия
06.10.2021, среда, 21:45
Лига наций, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Испания
83'
Л. Пеллегрини
17'
Ф. Торрес
45+2'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Испания
89'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
86'
Замена
С. Роберто
️️️️
Гави
ГОЛ! 1:2!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Ф. Кьеза
83'
Желтая карточка
М. Локателли
82'
75'
Замена
Б. Хиль
️️️️
П. Сарабия
75'
Замена
М. Мерино
️️️️
Коке
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Н. Барелла
72'
71'
Желтая карточка
Й. Пино
65'
Желтая карточка
П. Сарабия
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Жоржиньо
64'
Замена
М. Локателли
️️️️
М. Верратти
58'
Замена
М. Кен
️️️️
Л. Инсинье
58'
49'
Замена
Й. Пино
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Ф. Бернардески
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Оярсабаль
45'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Вторая желтая
Л. Бонуччи
42'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Испания
23
Унаи Симон
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Гави
ЦП
8
Коке
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
17
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Доменико Берарди
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
16
Родри
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
17
Пабло Форнальс
АП
11
Йереми Пино
ПВ
4-3-3
1
Доннарумма
13
Эмерсон
19
Бонуччи
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
18
Барелла
8
Жоржиньо
6
Верратти
10
Инсинье
14
Кьеза
20
Бернардески
4-1-2-3
23
Симон
2
Аспиликуэта
4
Торрес
14
Ляпорт
17
Алонсо
5
Бускетс
9
Гави
8
Коке
17
Сарабия
7
Торрес
21
Оярсабаль
20
Бернардески
3
Кьеллини
3
Кьеллини
20
Бернардески
18
Барелла
4
Калабрия
4
Калабрия
18
Барелла
6
Верратти
5
Локателли
5
Локателли
6
Верратти
8
Жоржиньо
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
8
Жоржиньо
10
Инсинье
9
Кен
9
Кен
10
Инсинье
9
Гави
10
Роберто
10
Роберто
9
Гави
8
Коке
6
Мерино
6
Мерино
8
Коке
17
Сарабия
22
Хиль
22
Хиль
17
Сарабия
7
Торрес
11
Пино
11
Пино
7
Торрес
Остались в запасе
Италия
Испания
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Педро Порро
ПЗ
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Родри
ОП
17
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
12
Педро Порро
ПЗ
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Родри
ОП
17
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Италия - Испания
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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