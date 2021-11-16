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    Расписание матчей 16-11-2021

    октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2021, Январь
    16 ноября, вторник
    00:00
    Белоруссия
    Литва
    Не начался
    16 ноября, вторник
    19:00
    Бахрейн
    4:2
    Киргизия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2021
    16 ноября, вторник
    16:00
    Казахстан
    1:0
    Таджикистан
    Матч завершен
    16 ноября, вторник
    17:00
    Афганистан
    1:0
    Индонезия
    Матч завершен
    16 ноября, вторник
    19:00
    Новая Зеландия
    2:0
    Гамбия
    Матч завершен
    16 ноября, вторник
    20:00
    Белоруссия
    1:0
    Иордания
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2021, 33 тур
    16 ноября, вторник
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    0:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа D
    16 ноября, вторник
    22:45
    Финляндия
    0:2
    Франция
    Матч завершен
    16 ноября, вторник
    22:45
    Босния и Герцеговина
    0:2
    Украина
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа E
    16 ноября, вторник
    22:45
    Уэльс
    1:1
    Бельгия
    Матч завершен
    16 ноября, вторник
    22:45
    Чехия
    2:0
    Эстония
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа G
    16 ноября, вторник
    22:45
    Нидерланды
    2:0
    Норвегия
    Матч завершен
    16 ноября, вторник
    22:45
    Черногория
    1:2
    Турция
    Матч завершен
    16 ноября, вторник
    22:45
    Гибралтар
    1:3
    Латвия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 14 тур
    16 ноября, вторник
    23:00
    Боливия
    3:0
    Уругвай
    Матч завершен
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