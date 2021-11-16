октябрь 2021
ноябрь 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021, Январь
16 ноября, вторник
00:00
Не начался
Товарищеские матчи. Сборные 2021
16 ноября, вторник
16:00
Матч завершен
16 ноября, вторник
17:00
Матч завершен
16 ноября, вторник
19:00
Матч завершен
16 ноября, вторник
20:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2021, 33 тур
16 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа D
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, 10 тур, группа G
16 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
16 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022), 14 тур