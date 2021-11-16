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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан - Таджикистан
Казахстан - Таджикистан: обзор матча 16 ноября 2021
Казахстан
16.11.2021, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Таджикистан
12'
Б. Зайнутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Казахстан - Таджикистан
Замена
А. Марочкин
️️️️
Б. Зайнутдинов
90'
Желтая карточка
А. Касым
84'
84'
Желтая карточка
Ш. Самиев
Желтая карточка
А. Тагыберген
83'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
А. Дарабаев
71'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
С. Астанов
71'
Замена
Б. Байтана
️️️️
И. Куат
60'
51'
Желтая карточка
М. Рахимов
Желтая карточка
С. Астанов
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Зайнутдинов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Казахстан - Таджикистан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
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