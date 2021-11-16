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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Турция
Черногория - Турция: обзор матча 16 ноября 2021
Черногория
16.11.2021, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
1 : 2
Завершен
Турция
4'
Ф. Бечирай
22'
К. Актюркоглу
60'
О. Кекчю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Турция
90'
+1
Замена
К. Айхан
️️️️
З. Челик
Желтая карточка
И. Вукотич
86'
80'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
Замена
М. Раичкович
️️️️
М. Янкович
75'
69'
Замена
К. Караман
️️️️
Х. Дервисоглу
Замена
Д. Божович
️️️️
В. Йовович
67'
Замена
Н. Вуйнович
️️️️
Ф. Бечирай
66'
Желтая карточка
М. Осмайич
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
О. Кекчю
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Замена
И. Вукотич
️️️️
С. Хакшабанович
57'
Замена
М. Симич
️️️️
С. Савич
57'
46'
Замена
О. Кекчю
️️️️
Б. Эздемир
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
А. Омюр
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бечирай
Пас отдал
С. Савич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Марко Янкович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
18
Берат Эздемир
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Черногория
0
Ясмин Агович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
21
Илия Вукотич
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
9
Лука Миркович
ЦП
10
Никола Вуйнович
ЦФ
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Турция
12
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Синан Болат
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
9
Кенан Караман
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Шаркич
5
Вуячич
3
Радунович
6
Томашевич
15
Савич
7
Вешович
8
Янкович
18
Хакшабанович
20
Осмайич
16
Йовович
11
Бечирай
4-1-2-1-2
1
Чакир
2
Челик
4
Сеюнджу
3
Демирал
18
Эркин
18
Эздемир
10
Чалханоглу
20
Омюр
7
Актюркоглу
17
Йылмаз
26
Дервисоглу
15
Савич
22
Симич
22
Симич
15
Савич
16
Йовович
20
Божович
20
Божович
16
Йовович
18
Хакшабанович
21
Вукотич
21
Вукотич
18
Хакшабанович
8
Янкович
19
Раичкович
19
Раичкович
8
Янкович
11
Бечирай
10
Вуйнович
10
Вуйнович
11
Бечирай
2
Челик
22
Айхан
22
Айхан
2
Челик
18
Эздемир
6
Кекчю
6
Кекчю
18
Эздемир
7
Актюркоглу
21
Йилмаз
21
Йилмаз
7
Актюркоглу
26
Дервисоглу
9
Караман
9
Караман
26
Дервисоглу
Остались в запасе
Черногория
Турция
0
Ясмин Агович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
9
Лука Миркович
ЦП
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
8
Толга Чигерчи
ОП
12
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Синан Болат
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
0
Беркан Кутлу
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
0
Ясмин Агович
ВР
1
Милан Миятович
ВР
9
Лука Миркович
ЦП
23
Мельдин Дрешкович
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
8
Толга Чигерчи
ОП
12
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Синан Болат
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
0
Беркан Кутлу
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Черногория - Турция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
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