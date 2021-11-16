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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Боливия - Уругвай
Боливия - Уругвай: обзор матча 16 ноября 2021
Боливия
16.11.2021, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
3 : 0
Завершен
Уругвай
29'
Х. Карлос Арсэ
45'
М. Морено
79'
Х. Карлос Арсэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Уругвай
ГОЛ! 3:0!
Х. Карлос Арсэ
79'
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ф. Торрес
Красная карточка
К. Альгараньяс
74'
Замена
Э. Сааведра
️️️️
Р. Рамальо
71'
68'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Л. Торрейра
Пенальти не реализован!
М. Морено
62'
60'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
К. Альгараньяс
️️️️
В. Абрего
60'
Замена
М. Энумба
️️️️
Р. Фернандес
46'
46'
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Весино
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Х. Пикерес
ГОЛ! 2:0!
М. Морено
Пас отдал
Х. Карлос Арсэ
45'
ГОЛ! 1:0!
Х. Карлос Арсэ
Пас отдал
М. Вильярроэль
29'
Желтая карточка
Х. Кинтерос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Виктор Абрего
ЦФ
18
Родриго Рамальо
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Боливия
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
19
Марк Энумба
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
19
Бруно Миранда
ЦФ
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Кевин Доусон
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
0
Мауро Арамбарри
ЦП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
3-3-3
1
Лампе
17
Фернандес
2
Кинтерос
8
Бехарано
8
Вильярроэль
6
Хустиниано
7
Арсэ
9
Морено
18
Рамальо
9
Абрего
4-1-3-1-1
23
Муслера
22
Касерес
3
Годин
2
Хименес
22
Пикерес
14
Торрейра
5
Весино
6
Бентанкур
8
Нандес
21
Торрес
26
Альварес
17
Фернандес
19
Энумба
19
Энумба
17
Фернандес
18
Рамальо
8
Сааведра
8
Сааведра
18
Рамальо
9
Абрего
11
Альгараньяс
11
Альгараньяс
9
Абрего
22
Пикерес
13
Гонсалес
13
Гонсалес
22
Пикерес
14
Торрейра
0
Арамбарри
0
Арамбарри
14
Торрейра
5
Весино
9
Суарес
9
Суарес
5
Весино
21
Торрес
20
Родригес
20
Родригес
21
Торрес
Остались в запасе
Боливия
Уругвай
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
19
Бруно Миранда
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Кевин Доусон
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
23
Джоан Гутьеррес
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
5
Себастьян Рейес
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
15
Франц Гонсалес
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
19
Бруно Миранда
ЦФ
Остались в запасе
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Кевин Доусон
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
16
Гастон Перейро
АП
18
Брайан Родригес
ПВ
Главный тренер
Сезар Фариас
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Боливия - Уругвай
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
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