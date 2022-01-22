Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сезар Фариас

    Тренер
    Имя Сезар
    Фамилия Фариас
    Команда Боливия
    Гражданство Венесуэла
    Дата рождения 7 марта 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Боливия 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2022 Боливия 5 : 0 Тринидад и Тобаго
    24.09.2022 Боливия 0 : 2 Сенегал
    20.09.2022 Катар 0 : 0 Боливия
    20.11.2022 Перу 1 : 0 Боливия
    • Читайте нас: 
    11