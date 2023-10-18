Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011