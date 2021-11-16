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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Латвия
Гибралтар - Латвия: обзор матча 16 ноября 2021
Гибралтар
16.11.2021, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
1 : 3
Завершен
Латвия
7'
Л. Уолкер
25'
В. Гутковскис
55'
Р. Ульдрикис
75'
Р. Кроллис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Латвия
90'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
А. Цыганик
86'
Желтая карточка
К. Карклинс
Желтая карточка
Р. Стач
80'
Замена
Р. Стач
️️️️
Д. Валарино
76'
75'
ГОЛ! 1:3!
Р. Кроллис
Пас отдал
Р. Савалниекс
Желтая карточка
К. Ронан
70'
69'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
М. Кигурс
69'
Замена
К. Карклинс
️️️️
Р. Ульдрикис
Замена
К. Ронан
️️️️
Л. Эннсли
67'
66'
Желтая карточка
В. Камеш
55'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
К. Дубра
46'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
46'
Замена
В. Камеш
️️️️
А. Яунземс
Замена
Л. Кашаро
️️️️
Т. Де Барр
45'
Желтая карточка
Г. Торилья
28'
25'
ГОЛ! 1:1!
В. Гутковскис
Пас отдал
Р. Ульдрикис
ГОЛ! 1:0!
Л. Уолкер
Пас отдал
Т. Де Барр
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
13
Мартинс Кигурс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Крисс Карклинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
3-2-4-1
23
Коулинг
4
Сержант
6
Чиполина
20
Бритто
21
Муэли
2
Вайзмэн
22
Торилья
12
Эннсли
10
Уолкер
3
Валарино
10
Де Барр
3-4-3
12
Озолс
5
Черномордис
4
Дубра
13
Юрковскис
16
Яунземс
13
Кигурс
16
Тарасов
11
Савалниекс
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
14
Цыганик
12
Эннсли
8
Ронан
8
Ронан
12
Эннсли
10
Де Барр
7
Кашаро
7
Кашаро
10
Де Барр
3
Валарино
9
Стач
9
Стач
3
Валарино
20
Ульдрикис
21
Карклинс
21
Карклинс
20
Ульдрикис
16
Яунземс
7
Камеш
7
Камеш
16
Яунземс
14
Цыганик
8
Варславанс
8
Варславанс
14
Цыганик
13
Кигурс
19
Кроллис
19
Кроллис
13
Кигурс
Остались в запасе
Гибралтар
Латвия
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
20
J. Vinet
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Владиславс Федоровс
АП
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Гибралтар - Латвия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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