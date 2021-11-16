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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Эстония
Чехия - Эстония: обзор матча 16 ноября 2021
Чехия
16.11.2021, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
2 : 0
Завершен
Эстония
59'
Я. Брабец
85'
Я. Сикора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Эстония
Желтая карточка
Я. Копиц
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Кууск
ГОЛ! 2:0!
Я. Сикора
Пас отдал
Я. Копиц
85'
76'
Замена
С. Зенев
️️️️
Р. Саппинен
Замена
Д. Павелка
️️️️
М. Садилек
69'
Замена
Я. Копиц
️️️️
М. Выдра
69'
61'
Замена
Х. Оямаа
️️️️
В. Синявский
61'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Э. Сорга
Замена
М. Крменчик
️️️️
Л. Масопуст
60'
Замена
Я. Кухта
️️️️
А. Крал
60'
ГОЛ! 1:0!
Я. Брабец
59'
44'
Желтая карточка
В. Крейда
Замена
Я. Сикора
️️️️
Я. Пешек
28'
Желтая карточка
Л. Масопуст
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
7
Антонин Барак
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Чехия
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
0
Филип Панак
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
13
Ян Копиц
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
11
Ян Кухта
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вацлик
6
Зима
24
Брабец
22
Новак
5
Цоуфал
21
Крал
8
Садилек
25
Пешек
12
Масопуст
7
Барак
10
Выдра
3-5-1-1
12
Игонен
2
Кууск
16
Тамм
3
Паскочи
23
Синявский
13
Крейда
14
Васильев
15
Саппинен
20
Поом
18
Метс
9
Сорга
25
Пешек
15
Сикора
15
Сикора
25
Пешек
10
Выдра
13
Копиц
13
Копиц
10
Выдра
8
Садилек
15
Павелка
15
Павелка
8
Садилек
21
Крал
11
Кухта
11
Кухта
21
Крал
12
Масопуст
11
Крменчик
11
Крменчик
12
Масопуст
23
Синявский
11
Оямаа
11
Оямаа
23
Синявский
9
Сорга
8
Аниер
8
Аниер
9
Сорга
15
Саппинен
10
Зенев
10
Зенев
15
Саппинен
Остались в запасе
Чехия
Эстония
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
0
Филип Панак
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
16
Алеш Мандоус
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Милан Гавел
ЦЗ
0
Филип Панак
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
22
Томаш Соучек
ОП
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Микхел Аксалу
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Чехия - Эстония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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