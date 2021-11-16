Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь - Иордания
Беларусь - Иордания: обзор матча 16 ноября 2021
Беларусь
16.11.2021, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Иордания
20'
Е. Яблонский
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Беларусь - Иордания
Желтая карточка
П. Павлюченко
90'
+3
88'
Желтая карточка
M. Al-Tamari
Замена
️️️️
А. Селява
78'
Замена
️️️️
А. Концевой
70'
Замена
А. Соловей
️️️️
И. Бахар
63'
ГОЛ! 1:0!
Е. Яблонский
Пас отдал
В. Климович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Максим Швецов
ЦЗ
14
Никита Наумов
ЦЗ
13
Николай Золотов
ЦЗ
17
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
17
Виталий Лисакович
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
15
Руслан Юденков
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Иордания
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
0
M. Al-Tamari
ЦФ
9
Баха Файсал
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Артем Сокол
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
0
Артем Концевой
ЦФ
18
Денис Левицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
0
Андрей Соловей
ЦФ
Иордания
0
Moataz Yaseen
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
0
Odai Al Saify
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ЦП
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
20
Хамза Аль-Дардур
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Черник
2
Печенин
14
Наумов
13
Золотов
4
Швецов
8
Селява
14
Яблонский
17
Седько
15
Юденков
21
Климович
17
Лисакович
1-1-3
3
Насиб
8
Аль-Равабде
9
Ольван
9
Файсал
0
10
Бахар
10
Бахар
0
Концевой
0
Концевой
Бахар
0
Соловей
0
Соловей
Бахар
Остались в запасе
Беларусь
Иордания
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Артем Сокол
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
9
Макс Эбонг
АП
18
Денис Левицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
0
Moataz Yaseen
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
0
Odai Al Saify
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ЦП
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
20
Хамза Аль-Дардур
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Остались в запасе
4
Роман Юзепчук
ПЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Егор Хаткевич
ВР
0
Артем Сокол
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
9
Макс Эбонг
АП
18
Денис Левицкий
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Остались в запасе
0
Moataz Yaseen
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
0
Odai Al Saify
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ЦП
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
20
Хамза Аль-Дардур
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Статистика матча Беларусь - Иордания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Новости команд
Все
Беларусь
Иордания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Беларусь – Албания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Беларуси и Албании на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Обзор матча Иордания – Аргентина голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+