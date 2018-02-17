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    Рэй Уилкинс

    Тренер
    Имя Рэй
    Фамилия Уилкинс
    Команда Иордания
    Гражданство Англия
    Дата рождения 14 сентября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иордания 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.06.2022 Австралия 2 : 1 Иордания
    17.11.2022 Иордания 1 : 3 Испания
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