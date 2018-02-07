Уилкинс: «У «Челси» сейчас нет лидера в раздевалке»

Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс считает, что команда испытывает определенные проблемы на данном этапе своего развития. Он отметил, что ей не хватает настоящего лидера в раздевалке.

«Бывали времена, когда футболисты «Челси» уже показывали подобные вещи. Тогда из клуба был уволен Жозе Моуринью. Я вижу, что Конте тренирует с большой страстью. Все это видят. Очевидно, что футболисты просто не хотят играть. По этой причине можно сказать, что в данный момент «Челси» средняя команда.

Мне кажется, проблема заключается в том, что у «Челси» нет лидера в раздевалке. Где свой Джон Терри, который бы заставил весь коллектив, наконец, играть в футбол?

Конте проделал фантастическую работу. Сейчас было бы ошибкой его уволить. Пока «Челси» идет в первой четверке в Премьер-лиги, скорее всего, он будет продолжать работать», – приводит слова специалиста SkySports.

По итогам 26 туров «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 50 очков, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 19 баллов.