Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уилкинс: «У «Челси» сейчас нет лидера в раздевалке»

    Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс считает, что команда испытывает определенные проблемы на данном этапе своего развития. Он отметил, что ей не хватает настоящего лидера в раздевалке.

    «Бывали времена, когда футболисты «Челси» уже показывали подобные вещи. Тогда из клуба был уволен Жозе Моуринью. Я вижу, что Конте тренирует с большой страстью. Все это видят. Очевидно, что футболисты просто не хотят играть. По этой причине можно сказать, что в данный момент «Челси» средняя команда.

    Мне кажется, проблема заключается в том, что у «Челси» нет лидера в раздевалке. Где свой Джон Терри, который бы заставил весь коллектив, наконец, играть в футбол?

    Конте проделал фантастическую работу. Сейчас было бы ошибкой его уволить. Пока «Челси» идет в первой четверке в Премьер-лиги, скорее всего, он будет продолжать работать», – приводит слова специалиста SkySports.

    По итогам 26 туров «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 50 очков, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 19 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2018 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11