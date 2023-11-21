Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Товарищеские матчи 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Кубок Азии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015