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    Рэй Уилкинс - статистика

    Тренер
    Имя Рэй
    Фамилия Уилкинс
    Команда Иордания
    Гражданство Англия
    Дата рождения 14 сентября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иордания 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.09.2023 Норвегия 0 : 0 Иордания
    12.09.2023 Азербайджан 0 : 0 Иордания
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