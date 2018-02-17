Уилкинс: «Челси» должен удержать Азара»

Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс заявил, что клуб должен бороться за сохранение полузащитника Эдена Азара.

По информации СМИ, бельгиец является одной из основных трансферных летних целей «Реала».

«Переход Азара в «Реал»? Если честно, даже не могу подумать об этом. Мы должны удержать его на «Стэмфорд Бридж».

Так много людей, которые платят много денег, чтобы прийти и посмотреть игру «Челси». Вам нужно сохранить лучших игроков в команде, а Азар – один из лучших. Он один из лучших в мире.

Есть особые игроки, способные запросто изменить игру в мгновение ока. Это Роналду, Месси и Азар. За Эденом очень приятно наблюдать», – сказал Уилкинс.