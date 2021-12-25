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    Расписание матчей 25-12-2021

    ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2021/2022), 19 тур
    25 декабря, суббота
    13:30
    Касымпаша
    2:0
    Алтай
    Матч завершен
    25 декабря, суббота
    16:00
    Гиресунспор
    0:1
    Хатайспор
    Матч завершен
    25 декабря, суббота
    16:00
    Галатасарай
    2:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    25 декабря, суббота
    19:00
    Трабзонспор
    0:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
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