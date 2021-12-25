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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Хатайспор
Гиресунспор - Хатайспор: обзор матча 25 декабря 2021
Гиресунспор
25.12.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Хатайспор
81'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Хатайспор
Желтая карточка
М. Диарра
90'
90'
Желтая карточка
С. Лобжанидзе
86'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Эль-Кааби
Замена
У. Найир
️️️️
Х. Траоре
82'
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Кааби
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
А. Бехич
75'
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
Сержио
75'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Ф. Диабате
67'
Замена
С. Дукара
️️️️
И. Бальде
67'
67'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
А. Траоре
66'
Замена
М. Мерт
️️️️
С. Бас
Желтая карточка
Сержио
56'
49'
Желтая карточка
С. Фалет
Желтая карточка
М. Сулейманов
45'
15'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
18
Зеки Явру
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Хатайспор
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
1
Мунир Моанд
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
80
Чекдар Орхан
АП
14
Умут Найир
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
19
Мухаммед Мерт
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
73
Osman Guleryuz
ЦП
7
Мохаммед Камара
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Кочук
16
Бехич
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
8
Траоре
8
Флавио
70
Сержио
34
Диабате
6
Бальде
93
Сулейманов
3-2-1-5
53
Оксюз
5
Фалет
4
Эргюн
90
Попов
5
Сакей
77
Бас
92
Диуф
9
Эль-Кааби
10
Траоре
20
Рибейру
1
Моанд
16
Бехич
33
Ташдемир
33
Ташдемир
16
Бехич
34
Диабате
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
34
Диабате
70
Сержио
14
Чампнесс
14
Чампнесс
70
Сержио
8
Траоре
14
Найир
14
Найир
8
Траоре
6
Бальде
15
Дукара
15
Дукара
6
Бальде
77
Бас
19
Мерт
19
Мерт
77
Бас
10
Траоре
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
10
Траоре
9
Эль-Кааби
7
Камара
7
Камара
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Гиресунспор
Хатайспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
80
Чекдар Орхан
АП
Главный тренер
Хакан Келеш
21
Абдуллах Йигитер
ВР
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
73
Osman Guleryuz
ЦП
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
80
Чекдар Орхан
АП
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
73
Osman Guleryuz
ЦП
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Гиресунспор - Хатайспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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