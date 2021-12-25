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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Алтай
Касымпаша - Алтай: обзор матча 25 декабря 2021
Касымпаша
25.12.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Алтай
34'
Р. Донк
88'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Алтай
Замена
К. Варга
️️️️
Э. Эльмали
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
У. Бозок
Пас отдал
Х. Хайрадинович
88'
79'
Желтая карточка
M. Rodríguez
79'
Замена
D. Kadah
️️️️
С. Пиньярес
Замена
М. Травник
️️️️
В. Эйссерик
77'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
А. Энгин
76'
67'
Вторая желтая
Д. Карайел
65'
Желтая карточка
Д. Карайел
61'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
S. Aka
61'
Замена
Д. Бамба
️️️️
M. Paixão
Пенальти не реализован!
У. Бозок
51'
46'
Желтая карточка
С. Пиньярес
Замена
Т. Сербест
️️️️
Т. Бречка
46'
45'
+3
Желтая карточка
Х. Тиам
Желтая карточка
Д. Хасполат
44'
ГОЛ! 1:0!
Р. Донк
34'
24'
Замена
S. Aka
️️️️
М. Надери
10'
Желтая карточка
М. Надери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
3-2-1-4
1
Ташкыран
4
Донк
25
Бречка
12
Бен Уанес
34
Хасполат
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
23
Йилдырым
17
Эльмали
17
Энгин
17
Бозок
3-4-3
1
Лиш
90
Карайел
22
Надери
4
19
Пиньярес
71
Бийого Поко
7
Каппел
23
Тиам
19
88
Караташ
8
17
Эльмали
7
Варга
7
Варга
17
Эльмали
25
Бречка
15
Сербест
15
Сербест
25
Бречка
17
Энгин
10
Эрдоган
10
Эрдоган
17
Энгин
9
Эйссерик
10
Травник
10
Травник
9
Эйссерик
22
Надери
28
28
22
Надери
65
65
19
99
Бамба
99
Бамба
19
19
Пиньярес
63
63
19
Пиньярес
Остались в запасе
Касымпаша
Алтай
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Касымпаша - Алтай
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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