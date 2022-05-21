Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Касымпаша
Алтай - Касымпаша: обзор матча 21 мая 2022
Алтай
21.05.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
2 : 4
Завершен
Касымпаша
45+1'
İ. Öztürk
80'
Л. Каппел (П)
35'
В. Эйссерик
42'
У. Бозок
50'
В. Эйссерик
63'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Касымпаша
89'
Замена
Т. Торун
️️️️
Х. Хайрадинович
89'
Замена
Б. Калкан
️️️️
Д. Мюлека
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Л. Каппел
80'
Замена
E. Ozcan
️️️️
К. Караташ
74'
70'
Замена
М. Травник
️️️️
В. Эйссерик
69'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
67'
Желтая карточка
Д. Хасполат
63'
ГОЛ! 1:4!
У. Бозок
Замена
N. Kucukdeniz
️️️️
M. Rodríguez
59'
50'
ГОЛ! 1:3!
В. Эйссерик
Пас отдал
М. Фалл
46'
Замена
Р. Абид
️️️️
H. Elyesa Akaydın
ГОЛ! 1:2!
İ. Öztürk
Пас отдал
C. GÃ¼lselam
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:2!
У. Бозок
Пас отдал
В. Эйссерик
35'
ГОЛ! 0:1!
В. Эйссерик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
5
Efe Sarikaya
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Касымпаша
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
61
Harun Elyesa Akaydın
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Алтай
1
Mustafa Caliskan
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
23
Onur Efe
ЦЗ
22
Nurettin Kucukdeniz
ЦФ
24
Erdem Ozcan
ЦФ
Касымпаша
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
41
Берат Калкан
ЦФ
2-5-3
35
5
38
65
71
Бийого Поко
6
16
Тасиано
23
Тиам
30
88
Караташ
7
Каппел
2-1-2-1-5
94
Хадергьонай
25
Брума
34
Хасполат
61
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
7
Фалл
17
Бозок
11
Мюлека
1
Канполат
23
Йилдырым
65
22
22
65
88
Караташ
24
24
88
Караташ
10
Хайрадинович
8
Торун
8
Торун
10
Хайрадинович
61
14
Абид
14
Абид
61
9
Эйссерик
10
Травник
10
Травник
9
Эйссерик
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
11
Мюлека
41
Калкан
41
Калкан
11
Мюлека
Остались в запасе
Алтай
Касымпаша
1
Mustafa Caliskan
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
23
Onur Efe
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Денизли
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Mustafa Caliskan
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
23
Onur Efe
ЦЗ
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Алтай - Касымпаша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
Новости команд
Все
Алтай
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+