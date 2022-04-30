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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Алтай
Хатайспор - Алтай: обзор матча 30 апреля 2022
Хатайспор
30.04.2022, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Алтай
10'
Л. Каппел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Алтай
86'
Замена
А. Райан
️️️️
Л. Каппел
79'
Замена
T. Ünlü
️️️️
Д. Карайел
Желтая карточка
С. Бас
70'
46'
Замена
️️️️
C. GÃ¼lselam
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Р. Рибейру
46'
Желтая карточка
Д. Сан-Луи
44'
Замена
Я. Бензия
️️️️
М. Буджемаа
39'
33'
Желтая карточка
Д. Карайел
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каппел
Пас отдал
Z. Yildirim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
20
Рубен Рибейру
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
16
Тасиано
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
2
Burak Camoglu
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
22
Мохаммад Надери
ЛЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
29
Ахмед Райан
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Моанд
3
Адекугбе
53
Оксюз
8
Буджемаа
4
Эргюн
14
Сан-Луи
5
Сакей
20
Рибейру
77
Бас
9
Эль-Кааби
92
Диуф
3-4-3
1
Лиш
4
90
Карайел
38
23
Тиам
16
Тасиано
6
71
Бийого Поко
88
Караташ
8
7
Каппел
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
8
Буджемаа
8
Бензия
8
Бензия
8
Буджемаа
22
Надери
22
Надери
90
Карайел
14
14
90
Карайел
7
Каппел
29
Райан
29
Райан
7
Каппел
Остались в запасе
Хатайспор
Алтай
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Хатайспор - Алтай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Алтай
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
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ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
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2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
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